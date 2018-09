Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Sinnlose Zerstörungswut

LPI-NDH: Sinnlose Zerstörungswut

Ellrich - Durch Unbekannte wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag die Albrechtsteiche zwischen Ellrich und Sülzhayn heimgesucht. Hierbei wurden an einer dortigen Gartenhütte die Verglasung mehrerer Fenster und einer Tür eingeschlagen sowie eine Abdeckplane eines an der Hütte abgestellten Wohnanhängers zerrissen. Weiterhin wurde ein Geräteschuppen aufgebrochen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

