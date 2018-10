Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Spritztour bleibt nicht ...

LPI-NDH: Spritztour bleibt nicht ungesühnt

Nordhausen - Ein dummer Jungenstreich wird nun Folgen für einen 14-jährigen Jugendlichen haben. Er war von Zeugen beobachtet worden, wie er am Donnerstagnachmittag hinter einem Lenkrad in einem Auto in der Justus-Jonas-Straße saß und das Auto steuerte. Neben ihm befand sich ein 11-jähriger Junge, der ebenfalls mal fahren durfte. Den Polizisten gegenüber gab der Jugendliche an, dass er sich heimlich das Auto, welches seinem Vater gehörte, genommen hatte. Beide Sprösslinge wurden ihren Eltern übergeben. Auch der Vater erhielt seinen Mazda zurück. Für den Jugendlichen wird die Spritztour strafrechtliche Konsequenzen haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ob auch gegen den Vater ermittelt werden kann, wird derzeit noch geprüft.

