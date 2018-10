Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Straftaten

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld - Gebrauchte Gegenstände per Kleinanzeige zu kaufen oder zu verkaufen, kann eine schöne Sache sein. Jedoch kommt es immer wieder vor, dass die Gegenstände nicht wie vereinbart versandt werden, nachdem der Käufer den Preis hierfür überwiesen hat. Zwei solcher Betrugsanzeigen wurden auf der PI Eichsfeld übers Wochenende erstattet. Einmal wurde ein Laptop zu einem Preis von 1000 Euro angeboten, das andere Mal ein iPhone X für 700 Euro.

Ein unbekannter Jugendlicher fühlte sich von einem 9- und einem 13-jährigen Jungen, welche am Freitag gegen 16:20 Uhr mit Knallerbsen in der Leinefelder Jahnstraße spielten so genervt, dass er die beiden beschimpfte und den Jüngeren in den Schwitzkasten nahm, so dass seine Nase zu bluten anfing. Die Mutter erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brannten in der Leinefelder Gaußstraße 2 Papiercontainer und ein weiterer Container für Verpackungen in der Jahnstraße.

Einen Bärendienst leistete eine junge Frau ihrem ehemaligen Lebensabschnittsgefährten. Da gegen sie ein Haftbefehl bestand wurde die ehemals gemeinsame Wohnanschrift durch Polizeibeamte mit dem Ziel ihrer Ergreifung aufgesucht. Dabei erspähten die geübten Augen der Beamten betäubungsmittelverdächtige Substanzen in der Wohnung. Eine entsprechende Anzeige wurde gegen den jungen Mann gefertigt und die Substanzen sichergestellt.

Das Kraftfahrzeug ist nicht nur ein Gebrauchs- sondern auch ein Wertgegenstand. Umso ärgerlicher ist es, wenn Unbekannte, wie von Freitag zu Samstag in Kallmerode, Kefferhäuser Weg geschehen, Lackschäden an einem Ford Mondeo verursachen. Kratzer fand auch die Halterin eines Opel Corsas am Sonntagmorgen an ihrem Pkw, nachdem dieser die Nacht über vor dem Haus ihres Freundes in Reinholterode, Unterdorf gestanden hatte. Es wurde jeweils eine Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch die PI Eichsfeld aufgenommen.

Die freiwilligen Mitglieder der Feuerwehren gebührt für ihren Einsatz unserer aller Achtung. Umso unverschämter ist es, während einer Ausbildungsmaßnahme im Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Wintzingerode aus den Spinden in den dortigen Unterkunftsräumen Geld zu entwenden, wie am Sonntag zwischen 10:00 und 11:00 Uhr geschehen.

