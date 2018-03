Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld - Am 18.03.2018 04:10 Uhr, wurde in der Ol. Bodenrode, in der Hauptstraße, der Fahrer eines Pkw VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

