Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld - Am Geburtstag zu tief ins Glas geschaut.

Seinen 47 Geburtstag hat sich ein polnischer Staatsbürger wahrscheinlich anders vorgestellt. Weil er volltrunken ( 1,77 Promille) mit seinem Fahrrad auf der Max- Planck-Straße in Heiligenstadt zu Fall kam, erfolgte im Anschluss seiner medizinischen Erstversorgung, eine BE im Krankenhaus in Heiligenstadt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

