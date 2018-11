Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Tankbetrug mit Folgen

LPI-NDH: Tankbetrug mit Folgen

Greußen - Am 24.11.18 gegen 19:15 Uhr teilte die Angestellte einer Tankstelle in Greußen mit, dass es Probleme mit einem jungen Mann gibt. Dieser sei zur Tankstelle gefahren und hat getankt und nun kann er nicht bezahlen. Dies soll er am Vortag bereits schon getan haben. Die eingesetzten Beamten stellten die Person dann mit seinem PKW in Greußen fest. Die Kontrolle er Person ergab, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat und der PKW nicht versichert ist. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 26 Jährige wegen ähnlicher Delikte per Haftbefehl gesucht wird. Es erfolgte die Festnahme.

