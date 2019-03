Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Tatverdächtige nach ...

LPI-NDH: Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Nordhausen - Am Dienstagabend wurde bei der Nordhäuser Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in der Wilhelm-Nebelung-Straße gemeldet. Die Diebe waren gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und stahlen einen Fernseher. Dank eines Zeugenhinweises gerieten zwei polizeibekannte Männer schnell ins Visier der Ermittler. Noch in der Nacht konnten die zwei Tatverdächtigen, Männer im Alter von 19 und 31 Jahren, festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen ein Schlagring, der unter die Vorschriften des Waffengesetzes fällt, und bei dem 31-Jährigen Drogen fest. Beide kamen in polizeiliches Gewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

