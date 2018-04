Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Transporter aufgebrochen / ...

LPI-NDH: Transporter aufgebrochen / Navi entwendet

Nordhausen - Am 27.04.2018 wurde gegen 22:50 Uhr in Nordhausen, An der Bleiche ein abgestellter Transporter Opel Movano durch unbekannte Täter aufgebrochen und das Navigationsgerät entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx