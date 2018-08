Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Transporter setzt Fahrt ...

LPI-NDH: Transporter setzt Fahrt nach Unfall fort

Nordhausen - Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer am Dienstag gegen 09.50 Uhr in der Bochumer Straße. Er hatte sich mit seinem Ford an der Ampel zur Gerhart-Hauptmann-Straße in der Geradeausspur eingeordnet. Als er bei grün weiterfuhr, wechselte plötzlich ein weißer Transporter von der Rechtsabbiegerspur in die Geradeausspur und kollidierte mit dem Ford. Im Anschluss fuhr der Transporter in Richtung Hauptstraße, ohne anzuhalten, davon und ignorierte den Fordfahrer, der wenige Meter weiter angehalten hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der weiße Transporter soll aus dem Landkreis Harz gewesen sein. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich links Schäden aufweisen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Transporter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der flüchtige Fahrer soll während des Unfalls telefoniert haben. Hinweise bitte an die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

