Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Trickbetrüger erfolgreich

Sondershausen - Einem vermeintlichen Ablenkungsmanöver ist eine Verkäuferin in der Schösserstraße am Donnerstagnachmittag auf den Leim gegangen. Gegen 14.45 Uhr hatte ein unbekannter Mann den Buchladen betreten und die Frau in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Hierbei suchte der Mann immer wieder die körperliche Nähe der Frau, die daraufhin mehrfach zurückwich. Nachdem er sich für zwei Bücher entschieden hatte, sollten diese noch einzeln verpackt werden. Der Unbekannte gab an, in fünf Minuten zurückkehren zu wollen und verließ das Geschäft. Als die Verkäuferin nur wenig später die Kasse öffnete, entdeckte sie das Fehlen des gesamten Wechselgeldes. Sie rannte nach draußen, um nach dem vermeintlichen Kunden zu schauen. Doch der hatte sich aus dem Staub gemacht und blieb verschwunden. Vermutlich war während des Verkaufsgespräches unbemerkt ein Komplize in das Geschäft gelangt, um das Geld zu entnehmen, mehrere hundert Euro. Der vermeintliche Kunde war ca. 40-45 Jahre, ca. 1.90 m groß und schlank. Er trug eine Schiebermütze und war mit einem hellblauen Hemd und einer dunklen Jeans bekleidet. Seine getragenen dunklen Schuhe waren schwarz, wurden nach vorn immer schmaler und waren überdurchschnittlich groß. Im Ohr steckte ein Hörstecker. Der Mann sprach ausländischen Akzent und war auffallend schick und gepflegt. Wer hat Personen am Donnerstag, 24. Mai, zwischen 14.45 Uhr und 14.55 Uhr eine Person im Bereich der Schösserstraße/Fußgängerzone beobachtet, auf die die Beschreibung passt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich auffällig im Bereich der Buchhandlung verhalten haben, auch in den zurückliegenden Tagen, das Geschäft möglicherweise ausgekundschaftet haben? Wurden auffällige Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

