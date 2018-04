Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Heiligenstadt - Am 30.03.2018 gegen 18:40 Uhr wurde in der Carl-Zeiss-Straße in Heiligenstadt der Fahrer eines PKW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

