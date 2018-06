Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unbekannter bei Diebstahl ...

LPI-NDH: Unbekannter bei Diebstahl erwischt

Bad Langensalza - Eine Frau bemerkte am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, wie sich ein Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Lindenbühl an einem Fahrrad zu schaffen machte. Offenbar baute der Mann Teile des gesicherten Fahrrades auseinander. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Polizisten war der Dieb nicht mehr vor Ort. Am Fahrrad fehlten Lenker und Gabel. Der Unbekannte war ca. 1,80 m bis 1,85 groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er trug einen kurzen Vollbart und war mit einem weißen Unterhemd und einer knielangen dunklen Hose bekleidet. Bei sich führte er einen khakifarbenen Rucksack, in dem er auch die gestohlenen Fahrradteile verstaut hatte, und ein weißes Mountainbike des Herstellers Scott. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

