Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unbekannter stiehlt ...

LPI-NDH: Unbekannter stiehlt Pflanzen aus Vorgarten

Nordhausen - Auf zwei Koniferen hatte es ein Dieb am Sonntag zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr in der Ludolfinger Straße in Nordhausen abgesehen. Sie waren im Vorgarten eines Einfamilienhauses eingepflanzt. Der Unbekannte zog die ca. 30 cm großen Pflanzen aus dem Boden und floh zu Fuß in Richtung Stolberger Straße. Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine lange helle Hose. Bei sich hatte er einen hellen Beutel, in dem er die Pflanzen transportierte, und eine schwarze Umhängetasche. Außerdem führte er einen kleinen, hellen Hund mit sich. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Angaben zu dem bislang unbekannten Dieb machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

