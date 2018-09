Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom ...

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nordhausen - Im Tatzeitraum vom 14.09.2018 / 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde in der Mittelstraße in Mühlhausen ein parkender Pkw Nissan beschädigt. Die Fahrzeugnutzerin stellte das Fahrzeug in der Nähe des dortigen Altenheims in einer Parkbucht ab. Dabei wurde das Fahrzeug vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken am vorderen rechten Kotflügel beschädigt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx