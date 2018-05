Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 18.05.2018,21:29 Uhr, ereignete sich in Heiligenstadt ein Verkehrsunfall mit sehr hohen Sachschaden. Zum Unfall Hergang: Der Fahrer eines Pkw BMW M2 bog von der Dingelstädter Straße in die Flinsberger Straße ein. Kurz darauf bog er mit( ca. 50 km/nach rechts in Richtung AVEX - Tankstelle ab. Er sah plötzlich ein Fahrzeug , welches ihm zur Hälfte auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er wich nach links aus , das andere Fahrzeug nach rechts. Dadurch passierten beide Fahrzeuge ohne Berührung. Im Anschluss lenkte der BMW Fahrer nach rechts auf seine Fahrspur zurück, kommt an den Fahrbahnrand und stürzt mit den Fahrzeug ca. 3m tief in die Geislede, wo er auf dem Dach zum liegen kam. Hinweise zum entgegenkommenden Fahrzeug konnten durch den Verunfallten nicht gegeben werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beträgt 46.000.- Euro.

