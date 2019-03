Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 23.03.2019, 10:10 Uhr ereignete sich in der OL. Heiligenstadt, in der Dingelstädter Straße ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Opel Astra befährt die "Dingelstädter Straße"in Heiligenstadt, aus Richtung "Total Tankstelle" kommend. Als sie eine Parkmöglichkeit erkennt, stoppt sie ihren Pkw und will rückwärts in die Parklücke einparken. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender Pkw VW, stoppt hinter dem Opel. Die Fahrerin des Opel kommt ihrer Rückschaupflicht nicht nach und fährt auf dem VW auf. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 3.300.- Euro.

