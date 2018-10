Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall auf B 4 führt zu ...

LPI-NDH: Unfall auf B 4 führt zu Verkehrsbehinderungen

Oberspier - Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwochabend auf der B 4 zwischen Oberspier und Westerengel. Gegen 18.00 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer, der in Richtung Westerengel unterwegs war, mit seinem Citroen beim Überholen eines Lkw frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen. Er folgte zuvor einem anderen Transporter, der ebenfalls den Lkw überholt hatte. Dem Transporter gelang es noch rechtzeitig wieder nach rechts einzuscheren, zwang zwei entgegenkommende Fahrzeuge, einen Lkw und den später beteiligten Transporter, aber zu einer Gefahrenbremsung. Der Citroen fuhr zwar noch zwischen Lkw und den beiden bremsenden Fahrzeugen hindurch, kollidierte aber seitlich mit einem Lkw, worauf er in den Gegenverkehr geriet. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt, sein 29-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An den beiden Lkw, dem Kleintransporter, einem BMW und dem Citroen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro. Der Unfallverursacher musste mit zur Blutentnahme. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von über 0,5 Promille ergeben.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx