Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall beim Ausparken am ...

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken am 14.09.2018, 16.40 Uhr

Wiehe - Eine 38-jährige Frau fährt rückwärts mit ihrem Pkw VW aus ihrer Parklücke auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Donndorfer Straße. Hierbei übersieht sie die gerade an ihrem PKW vorbeifahrende 67-jährige Dacia-Fahrerin und fährt mit der rechten hinteren Stoßfängerecke in die rechte Fahrzeugseite des Pkws. An beiden PKW entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000,- EUR.

