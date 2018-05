Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall endet für Dachs tödlich

LPI-NDH: Unfall endet für Dachs tödlich

Großengottern - Die Fahrerin eines Seat befuhr in der vergangenen Nacht gegen 00.30 Uhr die Bundesstraße aus Großengottern kommend in Richtung Höngeda, als plötzlich ein Dachs auf die Fahrbahn lief. Die 38-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Dachs starb an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

