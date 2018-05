Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall in Kleinfurra mit ...

LPI-NDH: Unfall in Kleinfurra mit fünf verletzten Personen

Nordhausen - Am Freitag kam es gegen gegen 17:25 Uhr in Kleinfurra "Rüxleber Zoll" zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß zwischen dem Wartepflichtigen, welcher aus Richtung Straußberg kam und dem Vorfahrtsberechtigten, welcher von Großfurra kommend in Richtung Wolkramshausen unterwegs war. In der Folge des Zusammenstosses beider Fahrzeuge wurden alle Insassen des Wartepflichtigen Fahrzeuges verletzt und mussten zur ärztlichen Versorgung in das Südharz Klinikum Nordhausen verbracht werden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr/ Rettungsdienst musste auch noch ein Abschleppfahrzeug zur Unfallstelle beordert werden, um das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug von der Unfallstelle zu bergen. Vier der verletzten Personen konnten nach kurzer ärztlicher Behandlung das Klinikum wieder verlassen. Eine Person wurde stationär aufgenommen.

