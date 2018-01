Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall mit hohem Sachschaden

LPI-NDH: Unfall mit hohem Sachschaden

Wiedermuth - Die 31-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr am 19.01.18, 10:20 Uhr die Ortslage Wiedermuth in Richtung Toba. In einer Linkskurve kam ihr der 65-jährige Fahrer eines Pkw Ford entgegen. Als die VW-Fahrerin daraufhin ihren Pkw abbremsen wollte, geriet der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und es entstand erheblicher Sachschaden (ca. 10000,-EUR). Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

