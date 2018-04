Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall mit verletztem ...

LPI-NDH: Unfall mit verletztem Mopedfahrer

Sondershausen - Freitagmittag befuhr ein Mopedfahrer (16) die Martin-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Stadt kommend. Ein Pkw Fahrer (23) befuhr die Borntalstraße und hatte die Absicht, nach rechts in die Andersen-Nexö-Straße einzubiegen. Hierbei beachtete er nicht den von links kommenden Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß. In der weiteren Folge stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich hierbei leicht an der Hand. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx