Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall mit verletztem ...

LPI-NDH: Unfall mit verletztem Kradfahrer

Netzkater - In den Nachmittagsstunden des 01.09.18 kam es zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 20-Jährige befuhr die B 81 aus Richtung Eisfelder Talmühle in Richtung Netzkater. Hier kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort mehrere Baumstämme und kam in der weiteren Folge zu Fall. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt ins SHK verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

