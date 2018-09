Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinwirkung

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Seehausen - Am 01.09.2018, 06:45 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Seehausen gemeldet. Der 67-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr die Neue Querstraße in der Abscht auf die Seegaer Straße nach rechts aufzufahren. Hierbei beachtete er die Vorfahrt eines 70-Jährigen mit seinem Pkw Nissan nicht, welcher die Seegaer Straße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 700,-EUR. Während der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Verursacher wahrgenommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

