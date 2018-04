Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfallflucht durch ...

LPI-NDH: Unfallflucht durch Zeugenhinweis geklärt

Roßleben - Am 31.03.18, 09:30 Uhr ereignete sich in Roßleben auf dem Parkplatz am REWE-Markt ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eine Pkw Seat beachtete beim Ausparken aus einer Parklücke einen vorbei fahrenden Pkw Opel nicht. Es kam zur Kollision und Sachschäden an den Pkw (ca. 1000,-EUR). In der weiteren Folge entfernt sich die Seatfahrerin. Durch einen Zeugenhinweis vor Ort an die geschädigte Opel-Fahrerin konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden.

