Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfallflucht nach ...

LPI-NDH: Unfallflucht nach Zeugenaufruf vom 05. Dezember aufgeklärt

Dingelstädt - Am 05. Dezember wurde öffentlich über die Medien nach einem Unfallflüchtigen Fahrer gesucht, der in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch auf einem Tankstellengelände in der Heiligenstädter Straße gegen eine Wellblechgarage gefahren war. Im Anschluss fuhr er einfach davon. (Pressemeldung vom 05. Dezember) Aufgrund der Veröffentlichungen in den Medien meldete sich der 19-jährige Unfallfahrer bei der Polizei. Er ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

