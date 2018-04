Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unfallflucht und Fahren ...

LPI-NDH: Unfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss

Heiligenstadt - Am 30.03.2018 gegen 16:28 Uhr befuhr ein 32 jähriger Mann mit seinem nicht zugelassenen PKW Polo die Heidener Straße in Heiligenstadt. Dabei beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge. Daraufhin stellte er seinen PKW ab und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte der Fahrzeugführer im Bereich einer Gartenanlage am Leineberg festgestellt werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Weiterhin bestand gegen ihn ein offener Haftbefehl. Nach der Anzeigenaufnahme und einer Blutentnahme im Krankenhaus Heiligenstadt wurde er deshalb in eine JVA eingeliefert. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 2600,- Euro.

