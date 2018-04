Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Unterstand im Weg

LPI-NDH: Unterstand im Weg

Mühlhausen - Den Parkplatz eines Baumarktes im Vogteier Weg nutzte am Sonntagabend eine 21-jährige Frau als Übungsplatz zum Autofahren. Hierbei kam es gegen 20.10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Unterstand für die Einkaufswagen. Noch ist ungeklärt, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Der "Fahrlehrer" ein Angehöriger, gab an, selbst gefahren zu sein. Vor Ort konnten die Polizisten das Rätsel nicht lösen. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx