Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkäuferin durch ...

LPI-NDH: Verkäuferin durch Ladendieb verletzt

Teistungen - Leicht verletzt wurde eine Verkäuferin am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, in Teistungen durch einen Ladendieb, als dieser versuchte zu fliehen. Der 28-Jährige hatte zuvor den Supermarkt in der Straße Dämmig betreten und Waren in seinem Rucksack versteckt. Anschließend passierte er die Kasse, ohne diese zu bezahlen. Von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen, ergriff der junge Mann die Flucht. Er stieß die Verkäuferin zur Seite, die dadurch am Bein verletzt wurde. Nach ca. 100 Metern Flucht konnte der Dieb gestellt werden. Die hinzugerufenen Polizisten fanden in seinem Rucksack neben dem Diebesgut auch Drogen. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde festgenommen.

