Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach ...

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Lutter - Ein 37-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt. Er war gegen 14.20 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Kreisstraße zwischen Lutter in Richtung Kalteneber unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein Citroen entgegen. Beide Autos kollidierten. Die Fahrerin im Citroen blieb unverletzt. Beide Autos mussten vom Unfallort abgeschleppt werden, da sie sich ineinander verkeilt hatten. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt und erst gegen 16.00 Uhr wieder frei befahrbar.

