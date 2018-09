Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld - Bagatellunfall UO: Lenterode, L1074 UZ: Freitag, 21.09. 2018, 17:21 Uhr UV/Geschädigter: 18-jähriger Mann mit Renault Megane Sachschaden: ca. 4.000,00 Euro, Totalschaden Unfallhergang: Der Fahrer des o.g. Pkw fuhr von Wüstheuterode in Richtung Lenterode. In den Serpentinen kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Als Ursache kommt unangemessene Geschwindigkeit in Frage.

Verkehrsunfall mit Personenschaden UO: Dieterode in Richtung Rüstungen, L1003 UZ: Samstag, 22.09. 2018, 09:20 Uhr Geschädigter: 46-jähriger Mann mit Opel Meriva Verursacher: 23-jähriger Mann mit VW Golf Sachschaden: ca. 10.050,00 Euro Gesamtschaden Unfallhergang: Der Fahrer des Opel befuhr o.g. Straße in Richtung Rüstungen. Nach Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam er mit dem Pkw etwas über die Fahrbahnmitte und stieß mit dem entgegenkommenden VW Golf frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Fahrer des Opel verletzte sich dadurch leicht.

Wildunfall UO: Breitenworbis, L3080 UZ: Samstag, 22.09. 2018, 23:30 Geschädigter: 45-jähriger Mann mit Pkw Mercedes Sachschaden: geringer Sachschaden Unfallhergang: Der Fahrer des Mercedes fuhr von Breitenworbis in Richtung Wülfingerode, als plötzlich ein Reh von rechts die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, das Reh verendete.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx