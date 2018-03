Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Verkehrsunfall am 16.03.2018, OL Worbis, 07:45 Uhr

Die Fahrerin eines Pkw Daimler/GLC beachtete in Worbis, Breitenbacher Straße, nicht einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw DaimlerChrysler. Es kommt zu unfallbedingen Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500.- Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 16.03.2018, 10:00 Uhr in Heiligenstadt. Der Fahrer eines Pkw Mercedes Vito befuhr in Heiligenstadt die Straße Leineberg. Am Ende des Leineberges beabsichtigte er, an der dortigen LSA. nach rechts in die Straße Geisleder Tor einzubiegen. Unmittelbar vor dem Mercedes befindet sich der Fahrer eines Pkw Audi A6 Avant. Dieser muss während seines Abbiegevorgangs verkehrsbedingt anhalten, da Fußgänger die Straße Geisleder Tor überquerten. Auf Grund von Unaufmerksamkeit durch den Mercedes Fahrer kommt es zum Auffahren auf den Audi. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 3.000.- Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 16.03.18:40 Uhr, auf der L 2043 bei Silberhausen. Unfallverursacherin (Fahranfänger) befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi Colt (Fahrzeug mit 4 Personen besetzt) die L 2043 von Beberstedt kommend, in Richtung Silberhausen. Ca. 1 km vor dem Bahnübergang Silberhausen, kommt die Fahrerin auf Grund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer Rechtskurve, auf schneebedeckter winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kam sie nach links in den Straßengraben ab, überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Feld nach ca. 50m wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 4 Insassen konnten sich selbstständig unter Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 7.000.- Euro. Für die Dauer der Rettungs-und Bergungsarbeiten wurde die L 2043 voll gesperrt.

