Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 14.04.2018 13:40 Uhr, ereignete sich auf der L 1009 ein Verkehrsunfall. Die Fahrer eines Pkw Renault und eines Pkw Skoda befuhren die Landstraße von Berlingerode kommend, in Fahrtrichtung Günterode. Weil er beabsichtigte nach rechts in einen Feldweg abzubiegen, schaltet der Renault Fahrer rechtseitig den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts ein. Der Skoda Fahrer übersah die Situation und fuhr auf den Renault auf. Schaden an den Fahrzeugen ca. 7000.- Euro.

Weil er die Vorfahrt eines Krades im Kreisel Breitenhözer Straße/Schwellenbeize Leinefelde nicht beachtete, kam es am 14.04.2018 17:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der VW Fahrer der nach seiner Aussage den Kawasaki Fahrer übersah, touchierte diesen. Der Fahrer des Krades kommt zu Fall und wird leicht verletzt nach Heiligenstadt ins Krankenhaus verbracht. Schaden ca. 750.- Euro.

