Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 19.05.2018, 12:48 Uhr ereignete sich in Leinefelde Birkunger Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Audi befährt die B 247 aus Worbis kommend und nutzt die Ausfahrt Leinefelde-Süd. Er beabsichtigte in Richtung Leinefelde Stadt weiter zu fahren. Aus unerklärlichen Gründen biegt er mit seinen Fahrzeug nicht ab, sondern fährt geradeaus weiter. Hierbei kommt es zur Kollision mit einen aus Leinefelde kommenden, in Richtung Birkungen fahrenden Pkw VW. Es kommt zum Zusammenstoss der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von 8.000.- Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 19.05. 2018, 17:00 Uhr bei Silberhausen. Der Fahrer eines Pkw VW befuhr zur Unfallzeit die L 2043 von Silberhausen kommend in Richtung Beberstedt. Auf Höhe km 4,6 kam ihm ein Cabrio auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoss zu vermeiden, wich der VW Fahrer nach rechts aus, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in eine dort stehende Streusandkiste. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Schaden ca. 15.000.- Euro. Das Cabrio welches seine Fahrt in Richtung Silberhausen fortsetzte, konnte nur mit grau/silber (verm. Mercedes) beschrieben werden. Zeugen des Unfalles, setzen sich bitte mit der PI Eichsfeld in Verbindung.

