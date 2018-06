Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 08.06.2018 20:25 Uhr, ereignete sich in der OL. Steinbach ein Verkehrsunfall. Unfallverursacher stellte sein Fahrzeug (BMW) in der Gasse ab. Die Straße ist dort leicht abschüssig. Aus unbekannten Gründen, setzte sich der Pkw eigenständig in Bewegung, rollte die Gasse abwärts, beschädigte eine Mauer und ein Hinweisschild. Das Fahrzeug kam anschließend an einem Brückengeländer zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird mit 4550.- Euro beziffert.

Ein weiterer VU wurde 20:45 Uhr, am 08.06.2018 gemeldet. Der 19 jährige Kraftfahrer eines Leichtkraftrades Honda, befuhr die L 1032 aus Reifenstein kommend in Richtung Birkungen. Vermutlich aus nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Infolge dessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Straßengraben auf ca. 40m Länge und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beträgt ca. 350.- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx