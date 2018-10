Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Am 27.10.2018, 16:15 Uhr ereignete sich in Uder, Straße der Einheit ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi A 3 befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße der Einheit in Richtung Arenshausen. Unaufmerksamkeit und erhebliche Alkoholisierung (1,75 Promille)führten zum Auffahren auf zwei verkehrsbedingt haltende Pkw (Mazda und Seat)die auf den Penny Markt Parkplatz Auffahren wollten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7500.- Euro. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Nichtbeachten der LZA Farbe Rot, war am 27.10.2018 20:50 Uhr, die Ursache für einen Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Straße Kasseler Tor, in Richtung Holzweg. Er hielt zunächst an der Rotlicht zeigenden LZA sein Fahrzeug an. Die Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr bei Lichtzeichen grün die Petristraße in Richtung Uder. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr und auf Höhe des Audi war, fuhr dieser plötzlich an und touchierte den Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro.

