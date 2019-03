Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Weil beim Zustellen von Post , das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß mit der Handbremse gesichert worden war, kam es am 22.03.2019, 13:50 Uhr in Büttstedt Gartenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Der VW Transporter rollte rückwärts, auf einer abschüssigen Straße und beschädigte einen geparkten Pkw VW. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 4.000.- Euro

