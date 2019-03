Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld - Nichteinhalten der rechten Fahrspur, war Unfall ursächlich für einen Verkehrsunfall der sich am 30.03.2019, 09:40 ereignete. Der Unfallort war die Kreisstraße 102 von der L 3080 kommend in Richtung Rengelrode. Die Fahrerin eines Pkw BMW kommt im Bereich einer Doppelkurve zu weit nach lins und kollidiert mit einen ihr entgegen kommenden Pkw Daimler. Bei diesen Unfall wurden 2 im Daimler befindliche Kinder und die Unfallverursacherin verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden von 20.000.- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx