Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfälle im ...

LPI-NDH: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Nordhausen

Nordhausen - Am 21.09.2018 gegen 12:00 Uhr beabsichtigte ein 27jähriger Nordhäuser mit seinem Pkw BMW von einem Grundstück auf die Heinrich-Zille-Straße in Nordhausen aufzufahren. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines anderen herannahenden BMWs falsch ein, bog ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Es wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Gegen 14:10 Uhr beabsichtigte eine 63jährige Fahrerin eines Pkw Renault in Nordhausen vom Grimmel auf die Grimmelallee aufzufahren. Sie hielt ordnungsgemäß am Stoppschild an, übersah dann aber trotzdem die von rechts kommende Straßenbahn, sodass es zum Unfall kam. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

