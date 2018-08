Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Sondershausen - Ein 18-jähriger Führer eines Sattelzugs befuhr in der Ortslage Sondershausen die Martin-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Jecha kommend in Richtung Zentrum. An der Einmündung Martin-Andersen-Nexö-Straße / Borntalstraße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Aufgrund dessen, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein Kraftomnibus der Einmündung aus der Borntalstraße näherte, stoppte der LKW-Fahrer sein Fahrzeug ab. In der weiteren Folge legte er den Rückwärtsgang ein und setzte ein Stück zurück, mit dem Ziel dem Bus die Einfahrt in den Einmündungsbereich zu ermöglichen. Bei diesem Manöver beachtete der junge Fahrer aber nicht die unmittelbar hinter seinem Sattelzug stehenden Pkw`s. In der weiteren Folge schob er die beiden hinter ihm befindlichen Pkw BMW aufeinander. Personen wurden hierbi nicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8100,- Euro.

