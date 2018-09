Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Steinthaleben - Ein 61-Jähriger befuhr Samstagvormittag mit einem LKW Iveco in der Ortslage Steinthaleben die Kelbraer Straße. An einer Engstelle kam ein weiterer Transporter entgegen (Straßenbreite an dieser Stelle ca. 4,5m). Der 61-Jährige hielt an, um den Entgegenkommenden durchfahren zu lassen, hierbei rollte er aber rückwärts und stieß mit der rechten hinteren Fahrzeugecke gegen eine Mauerecke eines Grundstückes. An der Mauer entstand kein Sachschaden. Am Transporter entstand Sachschaden von ca. 300,- EUR.

