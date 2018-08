Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall am 24.08.2018

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 24.08.2018

Nordhausen - Am 24.08.2018 gegen 10:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hallesche Straße/Taschenberg/Zorgestraße ein Verkehrsunfall. Ein 53 jähriger tschechischer Pkw-Fahrer befuhr die Hallesche Straße aus Richtung Bielen kommend und beabsichtigte, auf Höhe Taschenberg nach links in die Zorger Straße abzubiegen. Beim Abbiegen achtete der Unfallverursacher nicht auf den vorfahrtberechtigten Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol, eine Blutentnahme im SHK Nordhausen war die Folge.

