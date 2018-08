Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall am 24.08.2018

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 24.08.2018

Ebeleben - Ein 53-jähriger wollte mit seinem Pkw Fiat den Parkplatz am Markt über die Ausfahrt verlassen. Die Wartepflichtige 28-jährige VW Golf-Fahrerin sah aufgrund eines neben ihr abgeparkten Fahrzeugs den Fiat nicht heranfahren. Sie fädelte sich rückwärts in den Verkehr ein und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 2000,- Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

