Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall am 25.08.2018

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 25.08.2018

Nordhausen - Am 25.08.2018 ereignete sich in Nordhausen am Taschenberg ein Verkehrsunfall. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren den Taschenberg in Richtung Hallesche Straße und beabsichtigten, auf diese nach rechts aufzufahren. Das vordere Fahrzeug musste verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 22-jährige Unfallverursacher fuhr infolge Unachtsamkeit auf. Es entstand Sachschaden.

