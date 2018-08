Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall am 25.08.2018

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 25.08.2018

Artern/Untrut - Ein 44-jähriger Pkw Renault-Fahrer beschädigte in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf einem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes beim Einparken einen abgeparkten Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000,- Euro. Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

