Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall Krad/PKW

LPI-NDH: Verkehrsunfall Krad/PKW

Kyffhäuser B 85 - Auf der B 85 auf dem Kyffhäuser ereignete sich am Samstag 28.04.2018 um 13:17 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krads. Dessen Fahrer verlor auf der kurvenreichen Strecke in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die linke Fahrspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx