Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall mit ...

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Postauto am 15.09.18, 08.30 Uhr

Bad Frankenhausen - Ein 54-Jähriger befuhr mit dem Postauto die Poststraße in der Ortslage Bad Frankenhausen in Richtung Erfurter Straße. In Höhe der Hausnummer 27 befand sich eine Straßenabsperrung an welcher er vorbeifahren wollte, um zum Postverteilerzentrum zu gelangen. Hierbei beachtete er die Straßensperre auf der rechten Seite und übersah dabei das Verkehrszeichen 286 auf der linken Fahrbahnseite und streifte dieses. Hierbei fiel das Verkehrszeichen vom Pfosten. Am Lkw der Deutschen Post entstanden leichte Lackkratzer am Kofferaufbau, das Verkehrszeichen hatte einen Riss am Rand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx