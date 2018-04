Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer ...

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Lutter - Der 17 jährige Fahrer eines Mopeds Simson S 51 befuhr die Ortslage Lutter aus Kalteneber kommend in Richtung Uder. In der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 43 fuhr in Folge überhöhter Geschwindigkeit zunächst über einen Bordstein und danach in einen Metallzaun. Dabei wurde der Fahrer, welcher keinen Helm trug, so schwer verletzt das er in Klinikum nach Göttigen gefogen werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, das an dem Fahrzeug zahlreiche technische Veränderungen vorgenommen wurden die die Verkehrs-sicherheit erheblich beeinträchtigten. Weiterhin war das Fahrzeug nicht versichert.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx