Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall mit hohem ...

Bad Frankenhausen - Am Freitag, den 15.03.2019, um 07:13 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Rottlebener Straße / Zinkestraße in Bad Frankenhausen ein Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin beabsichtigte von der Rottlebener Straße, aus Richtung Rottleben / Kyffhäuser kommend, in die Zinkestraße abzubiegen. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt einer 52-jährigen Ford-Fahrerin, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamt-Sachschaden von ca. 13.000 EUR.

