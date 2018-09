Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfall unter ...

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Mühlhausen - Am Samstagabend befuhr ein PKW die Brunnenstraße aus Richtung Eisenacher Straße kommend. An der Kreuzung zum Kiliansgraben wollte er nach links in diesen Einbiegen. Hierbei kam er zu weit nach links und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Lichtmast, welcher sich hier auf der Mittelinsel befindet. Am PKW entstand Sachschaden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

